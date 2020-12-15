انطلاق صافرات الإنذار في قاعدة أمريكية كبرى بعد إطلاق روسيا صاروخا باليستيا

وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية الإخبارية، فقد دوت أصوات صافرات الإنذار في واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في العالم بأوروبا، بعد اطلاق روسيا لصواريخ باليستية.

واعلنت القاعدة الأمريكية "رامشتاين"، الأكبر في أوروبا، اطلاق صافرات الانذار وحالة النفير، بعدما قيام روسيا بتجربة على صواريخها الباليستية من طراز "بولافا".

وكشفت مصادر لسي إن إن :" أصابت القاعدة الامريكية حالة من الارتباك والاستعداد لعدة دقائق بعد اطلاق روسيا لصواريخها، ولم تنته إلا بانتهاء اشارات الخطر".

ومثلت رئاسة دونالد ترامب أفضل حالات العلاقات مع روسيا، حيث خرج وأشاد ترامب غير مرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن ترامب لم يوافق روسيا في كثير من القضايا العالقة بينهما، مثل معاهدة ستارت حول الانتشار والتسليح النووي، إضافة إلى قضايا أخرى.

وليست هذه المرة الأولى التي تختبر فيها روسيا أسلحتها، كما اختبرت أمريكا خلال السنوات الماضية عددا من أسلحتها كذلك.