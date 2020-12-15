تسول وفقر نصف مليون أسرة ومئات الآلاف من العاطلين| ماذا فعل كورونا في إسرائيل؟

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء، تقريرا حول تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 على الاقتصاد الإسرائيلي والذي نتج عنه انتشار الفقر والتسول في إسرائيل وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من مليون عاطل.

وكشفت الصحيفة العبرية عن أزمات صحية واقتصادية كبيرة نجمت عنها مشاكل خطيرة في المجتمع الإسرائيلي.

وأكدت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية، إضافة 143 ألف أسرة إسرائيلية جديدة إلى دائرة الفقر والجوع، وقد وصل عددهم إلى نصف مليون أسرة حتى قبل الأزمة، وازداد الوضع سوءا منذ شهر مارس الماضي.

كما أظهرت "مؤسسة التأمين الوطني" بتل ابيب وجود قفزة حادة في معدل الفقر مؤكدة أنّه من أصعب المشاكل بتل ابيب الغذاء.

وأوضحت منظمة "لاتيت" أن متوسط الدخل فى إسرائيل لا يكفي لسكن أساسي، ودفع فواتير المياه، الكهرباء ، والضرائب على الممتلكات والغاز، مؤكدة إن العديد من الأسر تترك بدون ما يكفي من المال للطعام الأساسي.

وتابع التقرير أن هناك قفزة 400 % في الطلب على الغذاء، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم إجابة ولا تستطيع الجمعيات تلبية كل هذه المطالب وتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، كما نقل عن المصادر التي اعتمد عليها في مقاله.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى الإسرائيليين الذين ليس لديهم سكن رسمي على الإطلاق، مثل سكان الشوارع والمقيمين في المنازل والمناطق غير المعترف بها والنساء في الملاجئ.

وختم التقرير أن هناك العديد من العوامل التي أثرت على تدهور الوضع الداخلي فى إسرائيل، ومن أبرزها، تفشي وباء كورونا وخفض مخصصات الأطفال، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الوضع الأمني.