رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية لأطفال العالم بشأن بابا نويل

بعثت منظمة الصحة العالمية رسالة طمأنة لأطفال العالم، أكدت فيها أن وباء كورونا لن يمنع "بابا نويل" من السفر حول العالم لإيصال الهدايا وتوزيعها في الكريسماس، وذلك لأنه محصن ضد "كوفيد-19".

ومع استمرار تفشي جائحة الفيروس المستجد، قالت ماريا فان كيركوف، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي ردا على أحد الأسئلة: "أتفهم أن العديد من الأطفال يخافون ألا يتمكن بابا نويل من القدوم إليهم، لأنه كبير سنا ومنالفئة المعرضة للخطر".

وأضافت فان كيركوف، التي لديها ولدان صغيران: "يمكنني أن أخبركم أن سانتا كلوز محصن ضد هذا الفيروس".

وتابعت قائلة: "لقد أجرينا محادثة معه وهو يعمل بشكل جيد للغاية والسيدة كلوز تعمل بشكل جيد للغاية، وهم في أحسن حال ومشغولون للغاية الآن".

وأكدت الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية استمعت إلى عدد من قادة العالم، قالوا إنهم خففوا إجراءات الحجر الصحي التي تعيق السفر العالمي خصيصا كي يسمحوا لبابا نويل دخول مجالهم الجوي.

وقالت: "لذلك سيكون قادرًا على السفر داخل وخارج المجال الجوي وسيكون قادرًا على توصيل الهدايا للأطفال".

ولكن بينما بدت حريصة على المساعدة في نشر فرحة، تمسكت فان كيركوف أيضا بدور منظمة الصحة العالمية في تقديم المشورة حول أفضل السبل للبقاء آمنا ووقف انتقال الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص في العام الماضي.



وقالت: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن يفهم جميع أطفال العالم أن التباعد الجسدي عن طريق بابا نويل وأيضًا عن الأطفال أنفسهم يجب تطبيقه بصرامة".

وخاطبت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية أطفال العالم قائلة: "لذا ييجب عليكم الاستماع إلى والديكم والذهاب إلى الفراش في وقت مبكر ليلة عيد الميلاد ولا تقلقوا، بابا نويل في مقدوره القدوم إليكم".

