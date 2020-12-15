مصرع شخصين وإصابة 13 في سقوط حافلة بحفرة بـ باكستان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون؛ إثر سقوط حافلة التي كانت تقلهم في حفرة بمدينة (أبوت أباد) الباكستانية. وذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع أثناء عودة الضحايا إلى منازلهم عقب حضور جنازة؛ حيث فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة.. وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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