سيول ونشاط للرياح.. الأرصاد السعودية تكشف عن أماكن سقوط الأمطار الغزيرة

أفادت وكالة الأنباء السعودية عن تفاصيل الحالة الجوية بمحافظات المملكة العربية السعودية.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، وبينت الهيئة أن هذه الموجة تستمر حتى الساعة الـ 2 ظهرًا .
وفي تقرير صدر عن الهيئة العامة للأرصاد السعودية وحماية البيئة ، أمس الاثنين عن حالة الطقس أفادت عن نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.
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