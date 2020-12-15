نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تبدأ إغلاقا عاما لمدة خمسة أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض إغلاق عام جديد، لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن المدارس والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءا من منتصف ليل اليوم وحتى 19 يناير.

وفي خطاب متلفز للأمة، قال روتي: "الحقيقة هي أن هذه ليست إنفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج... هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجميع".

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي: "نحن ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد".

ويتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح، بدءا من اليوم وحتى 19 يناير، وسيتعين على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم الأربعاء.

كما سيتم إغلاق مراكز الرعاية النهارية للأطفال أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين.

وكانت الحكومة حثت الناس على استقبال ضيفين كحد أقصى فوق سن 13 في اليوم، لكنها خففت هذه القاعدة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، قائلة إنه يمكن لثلاثة أشخاص الزيارة في تلك الأيام الاحتفالية عادة.