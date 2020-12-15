نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم في أربعة قوارب صيد في ميناء كنارك الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع النيران في أربعة قوارب صيد كبيرة في ميناء كنارك المطل على خليج عمان، بجنوب البلاد.

وبحسب محافظ مدينة كنارك، تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران بمساعدة مروحيات، حيث التهمت النيران ثلاثة قوارب، فيما تعرض قارب رابع لأضرار جزئية.

وأوضح محافظ مدينة كنارك درويش بلوج نيا، أن إسراع رجال الإطفاء في إخماد النيران حال دون امتداد الحريق إلى نحو مئة قارب في الميناء، مؤكدا أن الحريق لم يوقع أي إصابات بشرية، وأن سلطات الميناء بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.