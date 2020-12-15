لينك منصة أوبن إيميس كور الأردنية لتحصيل علامات الطلبة برقم الهوية

لينك منصة أوبن إيميس كور الأردنية، يبحث جميع الطلاب والطلبات في المملكة الهاشمية الأردنية لتحصيل علامات الطلبة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن ظهور النتائج عبر منصة أوبن إيميس كور لكونها من أشهر المنصات التعليمية بالأردن، وفي هذه المقال سوف نقدم لكم رابط منصة أوبن إيميس كور وطريقة الحصول على علامات الطلاب.لينك منصة أوبن إيميس كور
أتاحت وزارة التربية والتعليم بالأردن منصة أوبن إيميس كور لكي يعرف الطلاب من خلالها علاماتهم من أي مكان بالمملكة، وهذا بعد أن أصدرت القيادات العامة بالأردن تعليماتها بتوفير طريقة سهلة ليحصل الطلاب على علاماتهم في الامتحانات الخاصة بالترم الأول للعام الدراسي الحالي الذي بدأ من خلال منصة درسك التعليمية والقنوات التي وفرتها الوزارة لاستكمال الدراسة وهذا في ظل تفشي فيروس كورنا المستجد.لينك الدخول على منصة أوبن أيميس كور
أدى الطلاب في كافة الصفوف التعليمية بالمملكة الهاشمية الأردنية امتحانات الترم الأول للعالم الدراسي الحالي عبر منصة درسك، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي ظهور نتيجة علاماتهم، والتي أعلنت الوزارة أنها ستعلن عبر منصة أوبن أيميس كور التعليمية، التي يتم الاستعلام عن العلامات من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على منصة أوبن إيميس كور.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار اللغة الخاصة بالطلاب.
- الضغط على كلمة الدخول.
- كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب.
- اختيار الملف الخاص به.
- اختيار تقرير اختباراتي.
- الضغط على عرض وستظهر العلامات التي حصل عليها الطالب.
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