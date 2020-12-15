استعلام عن تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية وشروط إصدارها

في هذه المقالة سنتعرف على طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية وشروط إصدارها، عندما يذهب الشخص للسلطات المسئولة ليأخذ تأشيرة السفر غالباً ما تكون التأشيرة مسجل عليها تاريخ للذهاب وتاريخ للعودة أيضاً، لذلك يجب أن يلتزم المسافر بموعد العودة لأنه إذا لم يلتزم به، سوف يدفع غرامة كبيرة حتي يتمكن من السفر مرة أخرى، وفي ظل الجائحة التي تمر بالبلاد أصبح السفر في منتهي الصعوبة، لذلك فإن الأشخاص التي كانت في بلد أخرى غير وطنها لا يستطيعون الرجوع إلا في أضيق الحدود، وذلك بعد إجراء الفحوصات للتأكد من أن الشخص المسافر سليم ولا يعاني من إصابة بأي فيرس، وسوف نتعرف الآن على شروط استخراج تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية والاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي.

شروط استخراج تأشيرة خروج نهائي للشخص العامل

يجب على الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية ويريد السفر إلى وطنه أو أي بلد أخرى، يجب أن يتوافر لديه الشروط التالية ليستطيع استخراج تأشيرة خروج نهائي :

أن يكون جواز سفر الشخص المسافر ساري وليس منتهي الصلاحية. إذا كانت فترة الإقامة المحددة للشخص المسافر قد انتهت فيجب عليه دفع كل الغرامات ويقوم بتجديد تصريح الإقامة، وبعد ذلك يقدم طلب الحصول على تأشيرة خروج، طبقاً لأحكام قانون الخروج النهائي للمملكة العربية السعودية 2019. أن يكون محضر المخالفة الخاص بالشخص المسافر خالي من أي عقاب، لأنه إذا كان هناك عقاب سوف يدفع المبلغ المناسب لهذا العقاب. في الوقت الذي يذهب فيه الشخص المسافر لاستخراج تأشيرة خروج نهائي، لابد من حضور الكفيل أو صاحب العمل لكي تتم الموافقة على التأشيرة. يجب على الشخص المسافر الذي يريد مغادرة المملكة العربية السعودية أن يقوم بكتابة كل البيانات الشخصية ورقم جواز السفر الخاص به ورقم الهوية وإعطائهم صورة شخصية جديدة بالإضافة إلى توقيع وختم طلب تأشيرة الخروج النهائي من الكفيل. يجب على الشخص المسافر أن يكون لديه تصريح به كل الرسوم للمقيمين والخدمات المنزلية السعودية، وضروري أن تكون معتمدة من احد مكاتب الاستقدام في السعودية. إذا أخذ الشخص المقيم مخالفة لأول مرة سوف يدفع غرامة حوالي 1000 ريال سعودي وثاني غرامة 2000 ريال سعودي وثالث غرامة 3000 ريال سعودي.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من السعودية

هناك العديد من الأشخاص يريدون معرفة كيفية الاستعلام عن التأشيرة من الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية واليكم الخطوات :