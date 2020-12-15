الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحه وعن طريق الهاتف

المخالفات المرورية تعتبر من أكثر ما يشغل بال المواطنون المقيمون في السعودية، حيث يهتم المواطنون في السعودية بكل التفاصيل التي تخص المرور، حيث تشمل الخدمات المرورية كلا من المخالفات، وتحديد الرخصة، أو في حالة عرض السيارة للبيع، والكثير من المواقف الأخري، ولذلك تحرص الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات التي تهم المواطنين، وتعمل جاهدة لتوفير أسهل وأوفر طريقة للاستعلام عن الخدمات المرورية ، ولذلك تم إنشاء منصة “أبشر” وذلك لتسهيل تقديم الكثير من الخدمات العامه للمقيمين بداخل السعودية، ومن أهمها الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك عن طريق العديد من الطرق من بينها الاستعلام من خلال رقم الهوية، والاستعلام من خلال رقم اللوحة، وأيضاً يمكن الاستعلام من خلال رقم الهاتف المحمول.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يستطيع المقيمون داخل السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية ، والاعتراض عليها أيضاً وذلك عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر” وذلك للتسهيل على المواطنين للوصول إلى كل المعلومات التي تخص المخالفات المرورية، والتعرف على قيمة الخالفات أيضاً ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. ثم نقوم باختيار خدمات المرور، والتي يمكن الحصول عليها من القائمة الرئيسية للموقع. ثم بعدها ننتقل إلي صفحة حديدة، والتي يوجد بها الكثير من الخدمات، ثم نقوم باختيار حدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. وعندها سيظهر لنا الكثير من الاختيارات، ستقوم بالضغط على الاختيار الذي تحتاج إليه، سواء كان تجديد الرخصة أو المخالفات المرورية أو غيرها، وعند الضغط علي الاختيار الذي تريده سيتم النقل إلي صفحة جديدة. ثم سيتطلب منك أدخال رقم اللوحة الخاصة بك، أو رقم رخصة القيادة وبعض البيانات الأخري. وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على المخالفات وبعدها سيظهر المخالفات التي وقعت على السيارة ، وأيضا المبلغ المطلوب دفعه.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم الهاتف

يستطيع أيضاً المواطنون والمقيمون في المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الهاتف وذلك من خلال الاتصال على رقم ٩٨٩، ثم القيام بالضغط على رقم ١ ليتم الدخول على خدمات السيارة ، ثم الضغط علي رقم ١ مرة أخري ليتم الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو البطاقة

تعتبر هذه الطريقة هي أسهل الطرق للاستعلام عن الخدمات المرورية، حيث استطاعت خدمة “أبشر” من أطلاق تلك الخدمة تحت رعاية وزارة الداخلية السعودية، ويتم هذا عن طريق الخطوات الأتية :