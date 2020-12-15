البرلمان الأوروبى: إعدام إيران الصحفى روح الله زام عمل وحشى

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان الأوروبى، إعدام إيران للصحفى روح الله زام، الذى كان يدير قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واصفة عمليه إعدامه بـ"العمل الوحشى".





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