وزير الدفاع الأمريكى يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تلقى وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليصبح من أوائل الأمريكيين الذين يتلقون لقاحاً مضادّاً لكوفيد-19.





وكان البنتاجون أعلن الأسبوع الماضى، أنه حتى وإن كانت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كورونا ستخصص فى المقام الأول لطواقم الطبابة العسكرية، فإن الوزير وكبار ضباط الجيش سيتلقون اللّقاح طوعاً، بطريقة علنية، للتوعية بشأن فعالية اللقاح وسلامته"، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية. وبالإضافة إلى ميلر سيتلقى اللقاح نائبه ديفيد نوركويست، ورئيس الأركان الجنرال مارك ميلى، وسائر الجنرالات أعضاء هيئة رئاسة الأركان المشتركة.

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