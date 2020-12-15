قبرص تعلن تحديها لتركيا في المتوسط .. وترحيب يوناني بالعقوبات الأمريكية

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تصميم بلاده على المحافظة على حقوقه المشروعة، بما يضمن حقوق مواطنيه، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال نيكوس أناستاسيادس " مصممون على المضي قدمًا في تنفيذ سياستنا في مجال الطاقة على الرغم من استفزازات تركيا".

وشددت الحكومة القبرصية على إنها في اتصال مع الشركاء بمجال النفط والغاز للعمل في المناطق القبرصية بالبحر الأبيض المتوسط .

وتنازع تركيا، قبرص واليونان حول حقوقهما في حقول النفط والغاز بشرق البحر المتوسط، كما وتحتل تركيا أجزاء من البلدين، في معاداة للقوانين الدولية.

لكن تركيا تلقت أول ضربة من أمريكا، وإن كانت حول مسألة أمريكية خاصة، إلا أنها تمثل أول عقاب دولي لنظام انقرة على تصعيدة في مناطق عدة.

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية، فقد اتخذت إجراءات ضد تركيا".

حول ذلك قالت وزارة الخارجية اليونانية ، في بيان لها ، إن اليونان ، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ، تتابع بارتياح إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على مديرية صناعة الدفاع في الجمهورية التركية ، ورئيس المديرية ، بالإضافة إلى المسؤولين الآخرين ، تطبيقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا".

وفيما تحدت قبرص تركيا ورحبت اليونان بالعقوبات الأمريكية، استنكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا لتزودها بمنظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في بيان له: "علييف وصف القرار بالمجحف وغير المقبول والمنافي للقانون".

وأضاف حاجييف: "الرئيس علييف يرى أن العقوبات الأحادية المفروضة على تركيا غير مقبولة، وأنه من الإجحاف فرض عقوبات عليها بينما تستخدم بعض دول الناتو منظومات للدفاع الجوي شبيهة (لما حصلت عليه أنقرة)".

وفي ردٍ تركيا على العقوبات، أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن العقوبات الأمريكية "ستزيد من تصميم" بلاده على الخطوات التي تتخذها، من أجل "حماية مصالحها القومية وصناعاتها الدفاعية".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، شدد أوقطاي على أنه "لا يمكن لعقوبات أي بلد كان أن تؤثر على موقف تركيا الشامخ"، معربا عن رفض بلاده فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها على خلفية شرائها منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

وأضاف: "قرار العقوبات الأمريكي سيزيد من تصميمنا على الخطوات التي نتخذها من أجل حماية مصالحنا القومية وصناعاتنا الدفاعية تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان".