عبير موسى: لن نتوقف عن محاولات تحرير تونس من تمدد تنظيم الإخوان

حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، اليوم، الثلاثاء، من محاولات السكوت عن دعم التطرف أو ضرب المؤسسات السياسية في تونس.

وأكدت موسى في كلمة لها اليوم الثلاثاء، أن الحزب الدستوري الحر سيعمل على تكثيف محاولات تحرير تونس من تمدد تنظيم الإخوان، مطالبة بتجفيف منابع الإرهاب في البلاد.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، وصفت رئيسة كتلة الدستوري الحر إلغاء الجلسة العامة، المخصصة للنظر في "مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا لتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظمة منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعية العنف والفكر الظلامي المتطرف"، بـ "المنعرج التاريخي".

ووجهت عبير موسى اتهاما إلى الإتلاف الحاكم وكتلة الديمقراطية بـ "الهروب" من مناقشة موضوع حارق يتعلق بإصدار موقف مندد بالإرهاب وتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله".

كما هددت رئيسة الحزب الدستوري الحر باتخاذ خطوات تصعيدية وتوسيع التحركات الاحتجاجية واعتبرت رفض البرلمان إصدار موقف ضدّ الإرهاب بالأمر الخطير ويهم الأمن القومي.