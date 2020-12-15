نتائج فعالية لقاح "سبوتنيك ــ V" قد تظهر في يناير المقبل

أعلن مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن نتائج فعالية لقاح "سبوتنيك -V" قد تظهر في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن دراسات ما بعد التسجيل ستنتهي بالكامل في مايو القادم.
وقال جينتسبورج - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء - "وفقا للبروتوكول، ستظهر النتائج النهائية في شهر مايو القادم، حيث يجب أن تستمر المراقبة لمدة ستة أشهر بعد تلقيح آخر متطوع.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى هذه النتائج - وفقا للتقرير الذي سنقدمه بعد الانتهاء من التطعيم دون متابعة لمدة ستة أشهر - فقد تظهر النتائج الأولية في شهر يناير".
ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من تجربة اللقاح على البالغين سيتم تجربته على الأطفال ويليهم النساء الحوامل.
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن فعالية هذا اللقاح تصل إلى أكثر من 90 %.
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