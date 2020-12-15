أول طبيب في الولايات المتحدة يتلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا.. وهذا ما قاله

أدلى أول طبيب في الولايات المتحدة الأمريكي، يتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، في حملة تطعيم تهدف لحماية الفئات الأولى بالرعاية من المرض القاتل، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية بتصريحات مهمة عقب تناوله اللقاح.

وقال الطبيب "إيف دوروسو" الذي كان واحدًا من خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية، تلقوا التطعيم ضمن حملة تطعيم الصفوف الأمامية بمواجهة الوباء وسكان دار رعاية المسنين كأولوية أولى، إن الأمر جيد ومبشر بزوال الغمة بعد سنة من المعاناة.

وقضى دوروسو، رئيس طب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل في مانهاتن في نيويورك، شهورًا في رعاية المرضى الذين يعانون من مرض كورونا.

ويعد دوروسو أول طبيب ، وثاني عامل رعاية صحية في الولايات المتحدة يتلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا الجديد ، بعد ثلاثة أيام من منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا طارئًا لاستخدام عقار فايزر- بيونتيك Pfizer BioTech.

وقال دوروسو: " العودة للمنزل مختلفة لأنها عودة بها أمل كبير للغد".

وواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة خسائر فادحة وسط نقص معدات الوقاية الشخصية، ولهذا، تم إعطاء الأولوية لعمال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.

و تلقى عمال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا جرعاتهم الأولى من التطعيم المكون من جرعتين.

ولقي ما يقرب من 1500 عامل رعاية صحية أمريكي مصرعهم جراء الوباء.

أصيب الكثيرون بالمرض لأن المستشفيات لم تكن قادرة على توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة ، مثل أجهزة التنفس ، وكمامات N95، ولا يزال هناك آخرون لا حصر لهم يتعاملون مع الخسائر النفسية للعمل في الخطوط الأمامية.

وذكر دوروسو إنه كان محظوظًا بالبقاء بصحة جيدة خلال الوباء ، على الرغم من إنه كان عام شاق أصيب فيه بعض زملائه في قسم الطوارئ.

وكشف دوروسو إن أفراد عائلته أصيبوا أيضًا ، وتوفي عمه، وهو محارب قديم في السبعينيات من عمره ، بسبب الفيروس في مايو.

أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة Covid Collaborative أن 14٪ فقط من السود قالوا إنهم يثقون في أن اللقاح سيكون آمنًا لهم.

ومات عدد من الأمريكيين السود بما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل الأمريكيين البيض.

من المقرر أن يتلقى دوروسو جرعته الثانية من اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع، ونصح الناس بالتباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة ، وغسل الأيدي في جميع الأوقات.