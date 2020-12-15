أهمها منع إطلاق النار فى الاحتفالات.. لبنان يدرس سلسلة من الإجراءات الأمنية استعدادا لموسم الأعياد

ترأس وزير الداخلية والبلديات في لبنان، محمد فهمي، صباح اليوم، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، لمناقشة الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لمناسبة الأعياد.
وووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، طلب فهمي من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهد الاستعلامي وتحديث الخطط والإجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني.
كما دعا وزير الداخلية اللبناني إلى التشدد بمنع اطلاق النار من قبل المواطنين خصوصا ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم التطرق إلى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به لبنان، وطلب فهمي من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهود لمكافحتها.
في سياق آخر، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في تصريحات نشرت اليوم، الثلاثاء، إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.
وقال بري لصحيفة الجمهورية اللبنانية: "دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل".
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