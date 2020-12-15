نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسجل 4 حالات وفاة و1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و674 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

وقد أجرت السلطات الصحية في الإمارات، 155176 فصحًا لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 618 حالة.

وتماثل 670 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 164,349 حالة.