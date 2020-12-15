نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فيزا وتأشيرة دخول تركيا إلكترونياً وما هي الجنسيات أو الدول التي لا تحتاج تأشيرة دخول لتركيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فيزا وتأشيرة دخول تركيا إلكترونياً تعد من الأهم المواضيع التي تشغل الكثير من الأشخاص حول العالم، وبالأخص الدول العربية، فهناك من يريد السفر إلى تركيا بغرض السياحة، والتجارة، والمرور عن طريقها،وتعتبر تركيا الآن من أهم، واكثر المواقع السياحية، لما تتميز به من مقومات السياحة التي جعلتها في هذه المكانة العظيمة، فهي تعتبر دولة عابرة للقارات، لأنها تقع بين قارتين هما أسيا من الجهة الغربية، فتقع أغلب تركبا في شبه جزيرة الأناضول، أما الجزء الأصغر من تركيا فيقع في شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا، وأيضا بسبب قربها للوطن العربي. تتميز تركبا بتاريخها العريق وذلك يرجع لعدة عصور، هي العصر الحجري مارة بالعصور الرومانية والبيزنطية واليونانية حتي العصر العثماني، وتتميز أيضاُ بمناظرها الطبيعية الساحرة، ويرجع ذلك لأنها تطل على أربع سواحل هي بحر مرمرة، وإيجه، والبحر المتوسط، والبحر الأحمر، لذلك نجد الكثير من البلاد، وخاصة السياح يتوجهون إلي هناك بغرض السياحة، ومن يذهب بغرض العلاج، ومن يذهب بغرض التجارة، أو حضور مؤتمر، ولذلك لابد من الحصول على الفيزا أو التأشيرة لدخول تركيا.

الاستعلام عن فيزا أو تأشيرة الدخول لتركيا إلكترونياً:

يستطيع الجميع من دول العالم أن يحصلوا على التأشيرة أو الفيزا إلكترونياً فور تقديمه للبيانات اللازمة، ويستطيع أن يقوم بدفع الرسوم بشكل إلكتروني إذا كان يمتلك بطاقة مصرفية أو ائتمانية [ الفيزا الخاصة بحسابك أو الماستر كارد ].

يستطيع أن يتمكن الموظف التابع لمنافذ الحدود التركية أن يتأكد من المعلومات الواردة في التأشيرة الإلكترونية عبر الشبكة الخاصة بهم إذا كانت سليمة أو مزورة.

يجب علي كلاً من حصل على الفيزا التركية بشكل إلكتروني أن يأخذ منها نسخة مطبوع أومصورة علي تليفونه الخاص تحسباً لأي ظرفاً طارق.

تعطي تركيا السماح لمن يحمل التـأشيرة الدخول لتركيا إذا كان للسياحة أو التجارة فقط، أما من يذهب لتركبا بغرض الدراسة، أو العمل فعليه التوجه إلي البعثات التركية لتقديم الطلب، وليس هنا.

ما هي الدول التي لا تحتاج، والدول التي تحتاج للحصول على الفيزا أو التأشيرة للدخول إلى الجمهورية التركية:

نجد عدد قليل من المواطنين في الدول العربية هم الأردن، وتونس، ولبنان، وقطر، والمغرب قد تم إعفائهم من تأشيرة الدخول للسياحة بشرط أن مدة إقامتهم في تركيا لا تتعدي 90 يوما خلال 180 يوماً الأخيرة.

أما الدول العربية، وغيرها من الدول الأجنبية التي لا تستطيع الدخول بدون الحصول على الفيزا إلكترونياً، والدول العربية هي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجزر القمر، وفلسطين، ومصر، واليمن، والسودان، وليبيا، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والسودان، والصومال، وموريتانيا، والعراق، والجزائر.

الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على الفيزا إلكترونياً:

تستطيع الحصول على الفيزا أو تأشيرة الدخول الإلكترونية جاهزة عن طريق ثلاث خطوات:

الخطوة الأولى قدم طلبك: وهي عبارة عن اختيار نوع جنسيتك، واختيار نوع جواز السفر هل جواز سفر عادي أم دبلوماسي أو غير ذلك تستطيع الاختيار من القائمة، بعد ذلك لإتمام الأمر كل ما عليك هو كتابة الرمز الذي أمامك، ثم اضغط وتابع.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة أخرى تحدد بها تاريخ وصولك لتركيا،ومن هنا سوف تبدأ صلاحية التأشيرة من هذا التاريخ الذي حددته، وتصبح سارية لمدة محددة وهي 180 يوم، وتوضح أيضاً هذه الصفحة لك عدد الزيارات المسموحة ليلدك هل هي مرة واحدة أم عدة مرات، وتوضح أيضاً لك ثمن الرسوم، والمدة المحددة لإقامتك بالنسبة لبلدك هل هي 90 أم 30 يوماً، ثم قم بالضغط على اضغط وتابع.

ستظهر لك أيضاً صفحة أخرى قم بإدخال جميع بياناتك الشخصية الموجودة في جواز سفرك، وتأكد منها أكثر من مرة حتي لا تخطئ، ثم اضغط وتابع.

الخطوة الأخري سيخبرك بأنه تم تقديم طلبك بنجاح وتنتقل للخطوة الأخرى وهي الدفع.

الخطوة الأخري سيخبرك بأنه تم تقديم طلبك بنجاح وتنتقل للخطوة الأخرى وهي الدفع. بعد ذلك ستظهر لك طريقة الدفع إما عن طريق البطاقة الائتمانية أو المصرفية، إذا لم يكن لديك باستطاعتك أن تستخدم بطاقة أي شخص للدفع، وإذا كنت قد أتممت كل بياناتك ولم تكن من الدول التي يجب تحقيق لها بعض الشروط ستجد تحميل للفيزا بعدما تكون قد انتهيت.

وتأكد من بريدك الإلكتروني بشكل صحيح، لأنه سوف ترسل لك رسالة عبر بريدك الإلكتروني بعد الدفع، لأنه سوف ترسل لك عن طريقه الفيزا الإلكترونية.

وهذا هو شكل الفيزا النهائي، ولابد من وجود برنامج pdf على أي جهاز خاص بك لتقوم بتحميل الملف أو الصورة لتكون معك أثناء السفر لتركيا من أجا الاحتياط.

ما هي الشروط التي يجب توافق عليها هذه الشروط مختصة لبعض من الدول وليس كلها:

نجد أن الصفحة التي بها الشروط تظهر بعد ملئ بيانات الجنسية وتحديد موعد السفر، وعند الضغط والمتابعة تظهر صفحة الشروط الخاصة ببعض من الدول مثل مصر، وليبيا، والعراق، وتتمثل هذه الشروط في عدة نقاط لابد من الموافقة عليها جميعاً، وتقوم بالضغط على كل المربعات الصغيرة الظاهرة أمامك، وتأكد من أنك قمت بالضغط على جميعهم لتتحقق الموافقة، فعدم الضغط على مربع واحد منهم تعتبر التأشيرة لاغية، وهذه الشروط هي:

لابد من وجود تذكرة عودة وذهاب.

أن يكون جواز السفر صالح لمدة ستة أ شهر على الأقل من تاريخ الدخول لتركيا.

لابد أن تمتلك بطاقة عودة، وحجز فندقي، ومصروف يومي لا يقل عن 50 دولاراً.

ألا تكون لم تبلغ بعد سن ال 20 عاماً أو تجاوزت ال 45 عاماً ، أو لابد من امتلاك وثيقة سفر داعمة وسارية المفعول مثل تأشيرة دخول شينغن أو تأشيرة دخول المملكة المتحدة البريطانية، أو الولايات المتحدة، أو أيرلندا، أو وجود تصريح إقامة فيها.

بعد تحقيق كافة الشروط يمكنك الضغط والمتابعة، والانتقال إلى الصفحة الأخرى لإكمال بياناتك وتستكمل كل ما تحثنا عنه سابقا مروراً بالدفع ثم استخراج الفيزا.

هناك بعض من الدول لا تحتاج إلى الشروط وتنتقل إلى المرحلة التلية وهي تسجيل البيانات دون وجود شروط قبلها مثل دولة المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.

سعر الفيزا التركية لبعض من الدول:

يختلف سعر الفيزا التركية الإلكترونية من دولة لدولة أخرى فالسعر ليس موحد لكل الدول، فمثلاً:

يبلغ سعر الفيزا التركية لمواطني جمهورية مصر العربية 30 دولاراً أمريكي.

ويبلغ سعر الفيزا التركية لمواطني كلاً من الجزائر، والسودان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا 60 دولاراً.

بينما هناك دول لا تحتاج أو بالمعنى الأصح معفاة من دفع الرسوم مثل الكويت، والبحرين، والعراق.