رابط تطبيق صحتي لحجز لقاح فيروس كورونا مجاناً.. اليوم بدء التسجيل

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رابط تطبيق صحتي للتقديم علي علاج فيروس كورونا مجاناً، التي أعلنت عنه وزارة الصحة منذ قليل بعد أن توصلت مع هيئة الغذاء والدواء في المملكة علي قوة اللقاح الجديد المضاد للوباء الذي حير العالم منذ أكثر من 9 أشهر، لذا دعت الحكومة السعودية اليوم كافة المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على العلاج الجديد لهذا الوباء بداية من اليوم، فيما حددت الحكومة السعودية الفئات المستهدفة للحصول علي هذا الدواء والتي تكون الأولوية لمن هم في حالات حرجة أو مصابة بأمراض تقلل من المناعة، لذلك نقدم لكم عبر هذا المقال عبر موقع ثقفني رابط تطبيق صحتي الجديد لإتمام عملية التسجيل لكل المواطنين والمقيمين بالاراضي السعودية.رابط تطبيق صحتي للتقديم علي علاج فيروس كورونا مجاناً
أصبح الآن يتمكن المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية الحصول علي لقاح ضد هذا الوباء الجديد فيروس كورونا من خلال التسجيل في رابط تطبيق صحتي المعتمدة من الوزارة من خلال الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام الأندرويد وأجهزة الايفون التي تعمل بنظام iOS بخطوات بسيطة للغاية، ويأتي ذلك من خلال المتابعة المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن تكون المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تحصلت علي لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم العديد من التجارب والتي أثبتت فاعلية هذا اللقاح في التصدي لهذا الوباء الخطير الذي راح ضحيته الملايين حول العالم.
أعلنت الحكومة السعودية عن ثلاث مراحل للتقديم علي علاج فيروس كورونا المستجد مجاناً عبر تطبيق صحتي وتأتي هذه المراحل كالتالي:
- المرحلة الأولي: يتم التسجيل فيها للمواطن والمقيم الذي يبلغ عمره ما فوق 65 عام، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة.
- المرحلة الثانية: يتم التسجيل فيها للمواطن والمقيم الذي يبلغ عمره ما فوق 55 عام، وأيضا المصابين بالأمراض المزمنة والسمنه والاكثر عرضه لانتقال العدوى.
- المرحلة الثالثة: يتم التسجيل فيها لكافة أبناء المملكة من المقيمين والمواطنين.
حددت وزارة الصحة بعض الأمراض التي يتم تقديم التسهيلات والتيسيرات لأصحابها للحصول علي لقاح فيروس كورونا والتي تأتي في مقدمتها (امراض القلب، الشرايين. السكري، الربو، الرئة الجلطات، والأمراض المزمنة).
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