الاعتراض علي مبلغ حساب المواطن الدفعة رقم 37 شهر ديسمبر 2020

الاعتراض علي مبلغ حساب المواطن الدفعة رقم 37، أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء تقديم الطلبات الخاصة بالمستفيدين من الدعم النقدي علي الاعتراض مبلغ الدفعة المنصرف رقم 37، وكان قد تم إيداع الدفعة الجديدة يوم 10 ديسمبر الشهر الجاري، وكان حساب المواطن قد أعلن من قبل أنه يجب تقديم طلب اعتراض علي مبلغ الدفعة الجديدة بعد مرور 5 أيام فقط علي الصرف والإيداع بالحساب الشخصي لكل مستفيد، ويمكن تقديم طلب اعتراض خلال فترة لا تتعدي 90 يوم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، وسوف نوفر لكم رابط الاعتراض علي مبلغ حساب المواطن الدفعة رقم 37.

ضوابط حساب المواطن للدعم النقدي الشهري

حساب المواطن قد حدد مجموعة من الضوابط والشروط التي يمنحها لجميع المستفيدين الراغبين في صرف الدعم النقدي شهرياً، ومن هذه الضوابط:

المسجل في البرنامج يشترط أن يكون من حاملي الجنسية السعودية فقط أو للأبناء السعوديين أو الزوجة من فرد سعودي.

إقامة جميع المستفيدين داخل المملكة العبية السعودية إقامة مستمرة لا يتعدى الانقطاع عنها لمدة 90 يوم.

عدم تواجد أي مستفيد بأحد دور الإيواء الحكومية بجميع مدن المملكة العربية السعودية.

ألا يكون بحوزة المستفيد من الدعم النقدي أي سجل تجاري مسجل باسمه.

ألا يكون قد تم إيداع المستفيد بأي سجون أو قضايا تخل بالأمانة داخل المملكة العربية السعودية.

رابط تقديم طلب اعتراض علي مبلغ الدفعة رقم 37

وفر برنامج حساب المواطن رابط إلكتروني يمكن من خلاله تقديم طلب اعتراض علي مبلغ الدفعة رقم 37 الذي تم إيداعه خلال هذا الشهر، ويتم طلب اعتراض من خلال الدخول علي موقع: اعتراض حساب المواطن.

الفرد المستقل

برنامج حساب المواطن قد أعلن عن وقف وتعليق التسجيل في حساب المواطن للأفراد المستقلين مع تحديد الحد الأعلى لاستحقاق الفرد المستقل، وعدم السماح بالتسجيل في البرنامج خلال هذه الفترة،حيث يعمل البرنامج علي إجراء مراجعة دورية لقاعدة البيانات المسجلة بالبرنامج للتأكد من صحة البيانات المسجلة وأحقية كل فرد في الحصول علي الدعم النقدي شهرياً.