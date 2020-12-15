قبرص: مستمرون فى تنفيذ الطاقة الخاصة بنا رغم استفزازات تركيا

جدة - نرمين السيد - وقال أناستاسيادس "مصممون على المضى قدمًا فى تنفيذ سياستنا فى مجال الطاقة على الرغم من استفزازات تركيا". كما شدد على أن بلاده على اتصال مع الشركاء بمجال النفط والغاز للعمل فى المناطق القبرصية بالبحر الأبيض المتوسط. وشهدت منطقة شرق المتوسط فى الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة فى مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبى مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

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