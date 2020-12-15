ألمانيا: بدء التطعيم ضد كورونا 26 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، هانو كاوتز، أعلن الشهر الماضى، أن بلاده تتوقع تلقى 100 مليون جرعة من لقاح شركتى "بيونتيك" و"فايزر" ضد فيروس كورونا.
واتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع زعماء الولايات الاتحادية الست عشرة على تمديد وتشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، ومن المرجح أن يجرى تمديدها إلى يناير المقبل.
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