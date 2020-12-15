للتطبيع.. وفد رفيع من أكبر دول إسلامية في العالم يصل إسرائيل

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء إن وفدا رفيع المستوي من أكبر دولة إسلامية فى العالم ومقرها آسيا وصل إلى إسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وأكدت الصحيفة العبرية وصول المسؤولون من إندونيسيا إلى تل أبيب قبل حوالي أسبوعين واجتماعهم بممثلين إسرائيليين.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن خلفية الزيارة إمكانية تطبيع العلاقات بين الطرفين كما حدث مع دول أخرى في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت أنه في هذه المرحلة يمنع لأسباب أمنية وسياسية نشر اسم الدولة وتفاصيل الممثلين الذين زاروا البلاد.
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