يصل القاهرة قريبا.. سفير عمان الجديد بمصر يؤدي اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق

أدى السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير سلطنة عُمان الجديد بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، قسم اليمين أمام المقام السامي للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بقصر البركة العامر بمسقط.

ويصل "الرحبي" إلى القاهرة قريبًا لاستلام مهام منصبه الجديد، وذلك بعد إصدار السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا أوائل شهر ديسمبر الجاري بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، بينها تعيين "الرحبي" في مصر.

ويُعد "الرحبي" دبلوماسيًا وإعلاميًا من الدرجة الأولى، حيث كان سفيرًا للسلطنة فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات في شهر مارس الماضي، وشغل وظيفة مندوب عُمان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2012م، والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، كما كان يشغل من قبل منصب المُلحق الثقافي بسفارة السلطنة في الأردن، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان في مارس 2005م، ورئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان في يوليو 2006م، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية، كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.

كما أدى عدد من السفراء العُمانيين الجدد قسم اليمين اليوم أيضًا أمام السلطان هيثم بن طارق، وهم: فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفير عُمان الجديد بالسعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامـي، والدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيـدي سفير عُمان الجديد بالإمارات، وموسى بن حمدان بن موسى الطائي سفير عُمان الجديد بأمريكا، والشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفير عُمان الجديد بالأردن.

وقد حضر بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العُماني مراسم أداء السفراء قسم اليمين.