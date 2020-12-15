بعد تجدد الأنشطة الإرهابية.. الاتحاد الأفريقي: لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن استيائه من الهجوم البربري الذي شنته جماعة بوكو حرام في منطقة ديفا جنوب النيجر، والذى خلف أكثر من 27 قتيلا والعديد من الجرحى.

كما أدان فى بيان له الهجوم على مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا واختطاف العديد من الطلاب، داعيا إلى تكثيف مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وإلى مزيد من التضامن مع دول المنطقة، إزاء تجدد الأنشطة الإرهابية حول بحيرة تشاد.

وقدم رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي تعازيه لأسر الضحايا ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على الأطفال المخطوفين.