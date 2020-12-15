طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم /الثلاثاء/ وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح شركة (فايزر-بايونتك) لفيروس "كورونا" المستجد قبل موسم أعياد الميلاد.
وقال شبان - في تصريح نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية - "هدفنا هو الحصول على موافقة قبل أعياد الميلاد وأن نتمكن من بدء التطعيمات خلال العام الجاري، لكن القرار في النهاية يعود لوكالة الأدوية الأوروبية".
وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات لأن لقاح (فايزر-بايونتك) الذي طور داخل البلاد قد حصل بالفعل على تصاريح لاستخدامه بشكل طارئ في العديد من البلدان ولكن ليس داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعاني ألمانيا مؤخرا من تصاعد عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويبلغ إجمالي الحالات في ألمانيا منذ بدء الأزمة مليونا و350 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تطالب وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح "فايزر" قبل أعياد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.