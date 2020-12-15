ألمانيا تطالب وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح "فايزر" قبل أعياد الميلاد

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم /الثلاثاء/ وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح شركة (فايزر-بايونتك) لفيروس "كورونا" المستجد قبل موسم أعياد الميلاد.

وقال شبان - في تصريح نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية - "هدفنا هو الحصول على موافقة قبل أعياد الميلاد وأن نتمكن من بدء التطعيمات خلال العام الجاري، لكن القرار في النهاية يعود لوكالة الأدوية الأوروبية".

وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات لأن لقاح (فايزر-بايونتك) الذي طور داخل البلاد قد حصل بالفعل على تصاريح لاستخدامه بشكل طارئ في العديد من البلدان ولكن ليس داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعاني ألمانيا مؤخرا من تصاعد عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويبلغ إجمالي الحالات في ألمانيا منذ بدء الأزمة مليونا و350 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف حالة وفاة.