مركز شيبا.. أول مستشفى إسرائيلي يقدم خدمات طبية في الإمارات

أعلنت مجموعة "التداوي" الطبية الإماراتية في دبي عن شراكة مع المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا" بهدف توفير خدمات طبية متنوعة جديدة ومتطورة، وبذلك يصبح أول مستشفى إسرائيلي يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.
وكجزء من الشراكة، فإن المجموعة الصحية "التداوي" ستتعاون مع المستشفى الإسرائيلي من خلال تقديم علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد.
المشروع المشترك سينطلق في يناير 2021، حيث سيقوم "التداوي" في دبي بتسويق عيادة مختصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز "شيبا" الإسرائيلي، والذين سيقومون لاحقًا بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنلوجيا طبية متطورة.
شيبا و"التداوي" سيقومان بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلًا، وسيتحول "شيبا" الى مستشفى فعال تمامًا، يقوم بتقديم خدماته في الامارات.
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