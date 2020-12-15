صبر ألمانيا ينفد.. توقعات بموافقة الاتحاد الأوروبي على لقاح كورونا قبل أعياد الميلاد

كشف مصدر بالحكومة الألمانية لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية إصدار وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) موافقتها بشأن أول لقاح لفيروس كورونا في 23 ديسمبر ، مما يضع دول الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح للحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعرب وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يحصل لقاح فايزر ضد كوفيد-19 على موافقة الاتحاد الأوروبي قبل عيد الميلاد على أن تبدأ التطعيمات قبل نهاية العام الجاري.

وأكد ينس سبان على هدف موافقة الاتحاد الأوروبي، قائلا، في مؤتمر صحفي: "نريد موافقة منتظمة، وليس موافقة طارئة"، فيما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى ألمانيا ستبدأ التطعيم في 26 ديسمبر الجاري.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية قالت في أوائل ديسمبر إنها تخطط لإصدار رأيها بشأن لقاح فايزر بحلول 29 ديسمبر، ولقاح آخر طورته شركة موديرنا بحلول 12 يناير.

وزادت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، من الضغط على الوكالة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث طالب وزير الصحة، ورابطة المستشفيات الرائدة والمشرعون جميعا الوكالة بالموافقة على لقاح لفيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

وأعرب سبان عن نفاد صبره مع وكالة الأدوية الأوروبية، يوم الأحد، مشيرًا إلى أن ألمانيا أنشأت حوالي 440 مركزًا للتطعيم، وقامت بتنشيط حوالي 10000 طبيب وموظف طبي، وكانت مستعدة لبدء التطعيمات الجماعية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ويدعو سبان للحصول على موافقة سريعة على اللقاح الذي طورته شركة بيونتك الألمانية وشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية والذي تم ترخيصه بالفعل للاستخدام في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى. لكن ألمانيا لا تستطيع استخدامها لأنها لا تزال تنتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقيم الأدوية واللقاحات لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وطالبت جمعية المستشفيات الألمانية اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بتقصير عملية الموافقة المطولة وإصدار تصريح طارئ للقاح فايزر.

وقد يكون جزء من المشكلة هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لبدء التطعيمات في جميع دوله في نفس الوقت، ويمكن أن تكون ألمانيا أكثر استعدادا من غيرها.

يأتي قلق وزير الصحة الألماني المتزايد في الوقت الذي تسجل فيه ألمانيا أرقاما قياسية من الإصابات اليومية الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. كما حذرت المستشفيات والمجموعات الطبية في جميع أنحاء ألمانيا مرارًا وتكرارًا من أنها وصلت إلى حدودها في رعاية مرضى كوفيد-19.

وتدخل ألمانيا في إغلاق عام اعتبارا من غدا الأربعاء مع إغلاق المدارس ومعظم المتاجر على الأقل حتى 10 يناير لوقف الارتفاع المتسارع لحالات كورونا.

تقول الصحة الألمانية إن البلاد مستعدة لمنح 3 ملايين إلى 4 ملايين جرعة تطعيم من بيونتك في يناير وما يصل إلى 11 مليون جرعة في الربع الأول من عام 2021.

وأعلن معهد روبرت كوخ ، المركز المركزي للسيطرة على الأمراض في ألمانيا ، يوم الثلاثاء عن تسجيل 14432 حالة إصابة مؤكدة جديدة و 500 حالة وفاة جديدة ، وهو ثالث أعلى عدد من الوفيات اليومية منذ بدء الوباء.

وأحصت ألمانيا أكثر من 22600 حالة وفاة بسبب الفيروس بشكل عام ، وهو ما لا يزال ثلث عدد ضحايا إيطاليا أو بريطانيا.