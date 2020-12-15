الصحة العالمية تزف بشرى لـ الدول الفقيرة بشأن لقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تعهد شركة فايزر الأمريكية بمنح اللقاح بأسعار مقبولة للدول الفقيرة.

وأجرت منظمة الصحة العالمية محادثات مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا حول إمكانية أن تكون لقاحات فيروس كورونا جزءا من النشر المبكر لمبادرة "كوفاكس"، وهي عبارة عن آلية للشراء المجمع للقاحات المضادة لكوفيد-19 يتولى تنسيقها التحالف العالمي، بأسعار مناسبة للسكان الأكثر فقرا.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لوكالة أنباء رويترز إن هيئة الصحة العالمية تجري محادثات مع الوكالتين لإدراج لقاح فيروس كورونا كجزء من طرح عالمي مبكر.

وقال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، بروس أيلوارد، إنه رأى "التزاما قويا" من جانب الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا لتحديد الأسعار عند مستويات مناسبة للسكان الأكثر فقرًا.

وتوقع كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية بعض الأخبار عن انضمام المزيد من الشركات المصنعة إلى قائمة مقدمي لقاح لمبادرة كوفاكس في الأسابيع المقبلة.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها تهدف إلى توفير مليار جرعة من لقاحات كورونا للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.