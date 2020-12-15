الوفاء بتعهدات قمة بكين 2018.. تعاون تاريخي بين الصين وأفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الأفريقي عن وضع حجر الأساس وإزاحة الستار عن مشروع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمساعدة الصين (Africa CDC)، وذلك بحضور ممثلين من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة أميرة الفاضل، مفوض الشئون الاجتماعية، ومن حكومة الصين السفير يوكسي ليو، رئيس بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى إثيوبيا.

ووجهت أميرة الفاضل، نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتور موسى فقي محمد، الشكر لـ حكومة الصين لعرضها تشييد المبنى ودعمها المستمر للاتحاد الأفريقي، وقالت إن إدارة الشئون الاجتماعية عملت مع إدارات ووحدات الاتحاد الأفريقي الأخرى لضمان سرعة معالجة جميع الوثائق والموافقات المطلوبة لإنجاز المشروع.

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وقالت المفوضة أميرة الفاضل إن الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والصين استراتيجية وإن الاتحاد الأفريقي يمد يده إلى جميع الشركاء الذين يتطلعون إلى التعاون المتبادل مع أفريقيا.

وأشارت "الفاضل" إلى التحديات في الحصول على اللقاحات في أفريقيا، وأشادت بالجهود التي يبذلها الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، في إنشاء فريق العمل للحصول على لقاح COVID-19 الأفريقي (AVATT) كعنصر في دعم استراتيجية اللقاحات الأفريقية، التي أقرها مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 20 أغسطس 2020.



واختتمت المفوضة بيانها بالتأكيد على أن إنشاء المراكز التعاونية الإقليمية الخمسة الأخرى في أفريقيا CDC الموجودة في مصر، والجابون، وكينيا، ونيجيريا، وزامبيا، بالنسبة لشمال أفريقيا ووسط أفريقيا وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا والجنوب الأفريقي، على التوالي، وستبدأ في المستقبل القريب.

من جانبه، قال تشيان كيمينغ، نائب وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، إن بناء مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هو إجراء ملموس لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة بكين 2018 فى التعاون الأفريقي (FOCAC).



وشدد على تأكيد الرئيس شي جين بينغ أن الصين ستواصل دعم أفريقيا في الحرب ضد COVID-19، وستبدأ قبل الموعد المحدد لبناء مقر Africa CDC هذا العام.

واختتم تشيان كيمينغ كلمته بالتأكيد على التزام الصين بمبدأ السعي وراء المنافع المشتركة من خلال التشاور والتعاون مع الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ أجندة 2063.

يذكر أنه في قمة بكين 2018 والمؤتمر الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) الذي عقد في بكين، أعربت حكومة الصين عن التزامها بدعم بناء المقر الرئيسي لمراكز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، ورحب القادة الأفارقة مع التقدير، والتزمت بدعم تحقيقها.

ويقع المقر الجديد في القرية الأفريقية جنوب أديس أبابا، ويغطي مساحة 90 ألف متر مربع بمساحة بناء إجمالية تقارب 40 ألف متر مربع.



عند اكتماله، سيشمل المبنى مركز عمليات الطوارئ، ومركز البيانات، والمختبر، ومركز الموارد، وغرف الإحاطة، ومركز التدريب، ومركز المؤتمرات، والمكاتب، وشقق المغتربين، وجميعها سيتم بناؤها وتأثيثها وتجهيزها من قبل حكومة الصين.

ووفقًا لعدد من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأفريقي وحكومة الصين، وقعت مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية اتفاقية تنفيذ مشروع بناء مقر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في يوليو 2020.

من المتوقع أن يصبح مبنى المقر أحد أفضل المراكز المجهزة لمكافحة الأمراض في أفريقيا، مما يسمح لأفريقيا CDC بلعب دورها كمؤسسة فنية تنسق الوقاية من الأمراض ومراقبتها ومكافحتها في القارة بالشراكة مع معاهد الصحة العامة الوطنية ووزارات الصحة في الدول الأعضاء.