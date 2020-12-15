طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 عبر هيئة التقويم والتعليم والتدريب

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يعتبر من الأدوات المهمة التي ترفع الكفاءة المهنية للمعلم، وتعمل على تحسين وقدرات المعلم المهنية، للتأكد من المعايير والكفاءة المنشودة التي يتم على اثرها إكمال العملية التعليمية، ليؤدي المعلم مهنته التعليمية على اكمل وجه، ويعتبر هذا الاختبار احد المتطلبات المهمة التي يتم على اثرها إنهاء الرخصة المهنية للمعلم، حيث يتكون اختبار الرخصة المهنية للمعلمين على جزئين، والجزء الأول هو الاختبار التربوي ويقوم بأدائه كافة المعلمين، والجزء الثاني هو الاختبار التخصصي، ويتناول المفاهيم الكاملة وبنيته، حيث أصبحت التخصصات التي تم اعتمادها في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نحو 37 تخصص، ونتابع معكم عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالتفصيل.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

كما أن التوضيح سابقاً فإن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يتكون من جزئين أساسين هما:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

أما بالنسبة للاختبار التربوي العام فهو يؤديه جميع المعلمين ويشترك فيه كافة التخصصات التعليمية للمعلمين وهذا الاختبار له ثلاث مجالات وهي كما يلي:

1- اختبار المسؤولية المهنية والقيم.

2- المعرفة المهنية للمعلم.

3- الممارسة المهنية للمعلمين.

وأما الاختبار الثاني وهو اختبار التخصص فهو يخضع لمعاير التخصص ذاته.

مقياس اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يقيس اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 مجموعة من المقاييس وهى كما يلي:

الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وأخلاق المهنة والحفاظ على الهوية الوطنية.

التطويرات المهنية المستمرة.

التفاعل المهني مع المجتمع.

أن يكون المعلم ملماً بالمهارة اللغوية الكمية.

المعرفة التامة بالمتعلم وكيفية تعلمه.

أن يكون لدى المعلم المعرفة الكاملة بالتخصص وطرق التدريس.

معرفة المعلم بطرق التدريس الحديثة.

التخطيط الجيد لخطة المنهج الدراسي وتعليمه للطلاب.

يقيس اختبار الرخصة المهنية للمعلمين البيانات التفاعلية للمعلم.

وأخيراً يعمل اختبار الرخصة المهنية للمعلم قياس التقويم.

الاستعداد لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

نوضح بالتفصيل عبر هذه المقالة كافة التفاصيل الخاصة باختبار الرخصة المهنية للمعلمين وكذلك موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالتفصيل، يعتمد الاختبار على الحصيلة والتجارب المهنية المتراكمة للمعلم، هذا بالإضافة الى خبرته التخصصية في مجاله، حيث يجب على المعلم قبل أداء اختبار الرخصة المهنية أن يطلع على قواعد الاختبار بالتفصيل، على الرغم من سهولة الاختبار لأنه يعتمد كما ذكرنا على الخبرة المتراكمة، ونوضح لكم الإرشادات التالية التي تمكنكم من التعرف على بعض معلومات الاختبار كما يلي:

متابعة موقع هيئة التقويم والتعليم فبعد عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين سوف تصلك رسالة للتأكد من الاسم وكذلك رسالة اخرى تفيد برقم مقعدك في الاختبار.

ضرورة إحضار اصل إثبات الهوية المعتمدة الخاصة بالمعلم.

أن يكون الحضور للاختبار في الموعد المحدد والتوجه الى مسؤول لجنة الاختبار للتأكد من الوثائق الثبوتية ثم التوجه الى قاعة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين لأداء الاختبار.

الاختبارات بنظام الاختيار المتعدد والخيارات بين (أ .ب . ج .د).

يتم وضع الأغراض البلاستيكية الخاصة بك مثل الموبايل والمحفظة وغيرها.

المرحلة الأولى: تدشين نظام الرخص في 1 / 12 /2020.

المرحلة الثانية: تسجيل المعلمين المجتازين لاختبار الكفايات وإصدار الرخص لهم 6 /12/ 2020.

المرحلة الثالثة:تسجيل المعلمين في الاختبارات 15 /12/ 2020.

المرحلة الرابعة: الفترة الأولى الاختبار التخصصي 23 /1 /2021 الى 30 / 1/ 2021.

المرحلة الخامسة: الفترة الثانية الاختبار العام 20 /3/ 2021 الى 26 / 3 /2021.

المرحلة السادسة: نتائج الاختبار واختبار الرخصة المهنية 30 / 5 /2021.

مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمينموعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

نستعرض بالتفصيل موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021 حتى يسهل على جميع المعلمين التسجيل خلال المواعيد المحددة خلال تلك الفترة وهى كما يلي:

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين التعليم الأهلي للاختبار العام والتخصصي التسجيل المبكر في الموعد من 15 – 17 / 12 / 2020 ولمدة 3 أيام.

موعد التسجيل لمعلمي التعليم العام للاختبار العام التخصصي التسجيل المبكر من 18 – 24 / 12 / 2020 لمدة 7 أيام.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 للمعلمين الجدد الاختبار العام والتخصصي التسجيل المبكر في 25 – 27 / 12 /2020 لمدة 3 أيام.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين لكافة الفئات للاختبار العام التسجيل المبكر من 28 /12 / 2020 الى 28 /2/ 2021، والتسجيل المتأخر من 1- 18 / 3 / 2021.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين لجميع الفئات الاختبار التخصصي التسجيل المبكر 28 /12/ 2020 الى 7/ 1/ 2021 والتسجيل المتأخر من 8 الى 21 /1 /2021.

فتح موقع إصدار الرخصة لمجتازي كفايات سابقاً : ٢١ / ٤ /١٤٤٢هـ.

التسجيل لاختبار الرخصة: ١ / ٥ /١٤٤٢هـ.

اختبار التخصص: ١٠-١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

الاختبار العام: ٧-١٣ / ٨ /١٤٤٢هـ.

إعلان النتائج : ١٩ / ١٠ /١٤٤٢هـ

موعد إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والتسجيل والاختباراتتسجيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني وذلك في المواعيد المحددة والتي تم توضيحها، وبالتالي يمكنكم الدخول على رابط اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ومتابعة الخطوات اللازمة للتسجيل والتعرف على المزيد من المعلومات، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920033555 للهيئة.