تحديث فورت نايت fortnite الجديد الكريسماس وإضافة السكنات المجانية

يبحث ملايين اللاعبين من جميع الدول عن تحديث فورت نايت fortnite الجديد التي تختتم به تحديثاتها للعام الجاري وتستقبل به تحديثات العام الجديد 2021، أو التحديث الخاص بفصل الشتاء والذي يتضمن إجراء تحسينات موسعة على بيئة اللعبة من جميع الاتجاهات، خاصةً المؤثرات الصوتية والبصرية والمتاجر، مع إضافة العديد من المهام والميزات الجديدة وسكنات وأشكال ملابس لأول مرة، مستهدفة معالجة مشكلات سابقة اشتكى منها المستخدمين، في الوقت الذي تواصل فيه اللعبة تحقيق العديد من الأرقام القياسية من حيث عدد مرات التحميل والانتشار، حتى أصبحت المنافس الأول والأقوى للعبة ببجي الشهيرة، لاسيما وأنها تتميز عن الأخيرة بصناديق الهدايا والميداليات التي توفرها وتساعد اللاعبين من تخطي مرحلة إلى الأخرى.

تحديث فورت نايت fortnite الجديد

وترقب عُشاق ومحبي اللعبة تحديث فورت نايت fortnite الجديد الذي حمل عنوان الكريسماس أو شجرة عيد الميلاد والهدايا التي تحملها، وتم إضافة العديد من السكنات الجديدة وإمكانية الحصول عليها من خلال مسابقة أو غيرها والهدايا وتغيير كلي في أشكال الملابس في الطور الجديد، وقد يشهد أيضًا احتمالية عودة الطائرات مرة أخرى التي يتم استخدامها أثناء القتال لضرب الأعداء والمنافسين، بجانب طرق وكيفية الحماية من قذائفها في حالة تعرضك للهجوم المفاجئ، وقد يتم استخدام تلك الطائرات في حركة النقل فقط.

وطرق الفوز بعد التحديث الجديد

وفي ظل التحديثات المستمرة التي تطلقها اللعبة التي شهدت عودة قوية قبل عام في بعد أحداث الثقب الأسود الذي أدى إلى احتراق الجزيرة وغرقها بالكامل، ويبحث اللاعبين عن طرق واستراتيجيات الفوز والانتقال من مرحلة إلى الأخرى من أجل الوصول إلى المرحلة النهائية والحصول على الهدايا والميداليات، وبالرغم من أنها قد تكون ثابتة وأساسية، إلا أن الكثيرين يغفلون عنها ويتعرضون للقنص والهزيمة السريعة، لعل من أبرزها: