أخبار اليمن : اكثر المناطق شديدة البرودة في اليمن

اكثر المناطق شديدة البرودة في اليمنأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته اليوم الثلاثاء ، أنه تم تسجيل أدنى درجات للحرارة صباح اليوم في ذمار وعمران بـدرجة واحدة تحت الصفر، صنعاء 1.5 ، السدة 6 درجات، سيئون 6.8 ، إب 7 ، عتق 9.6 درجات.

وتوقع المركز أن تستمر الأجواء الشديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، ريمة، حجة، المحويت، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق الصحراوية خاصة في مأرب والجوف والمهرة أثناء ساعات الليل والصباح والصباح الباكر.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، داعياً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

كما دعا المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم وخلايا النحل من آثار البرد.