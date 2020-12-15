كورونا يضرب البرلمان الروسى.. 5 نواب أصيبوا للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين -خلال جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء- "لقد أظهرت الاختبارات، التى أجريت إصابة 11 نائبا آخرين بفيروس كورونا"، و"الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 5 نواب أصيبوا مرة ثانية بالفيروس بعد شفائهم، ولم تنتج أجسامهم أجساما مضادة".
وأوضح أن 157 نائبا فى المجلس أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية تفشى الوباء، منهم من تعافى ومنهم من يتلقى العلاج الآن فى المستشفى.
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