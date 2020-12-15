أفغانستان: مقتل نائب رئيس مجلس إقليم غور بتفجير سيارة مفخخة

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الأفغانية مقتل نائب رئيس مجلس إقليم غور بوسط أفغانستان، وإصابة عضو آخر فى المجلس، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية، ليكون بذلك ثان انفجار من نوعه فى أفغانستان اليوم، بعد الإعلان عن مقتل نائب حاكم إقليم كابول محبوب الله محبى.





وبحسب قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، قال أحد أعضاء مجلس الإقليم، إن الانفجار كان فى بلدة "فيروز كوه" عاصمة الإقليم، بعبوة ناسفة تم تثبيتها فى سيارة نائب رئيس مجلس الإقليم، عبد الرحمن. وبحسب القناة الأفغانية، لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل نائب حاكم إقليم كابول بعد انفجار قنبلة كانت مثبتة على سيارته فى وقت سباق اليوم، موضحة أنه تم استهداف سيارة محبوب الله محبى، فى المنطقة الأمنية التاسعة بالعاصمة كابول.

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