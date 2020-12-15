إيران تقترب من 8 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 223 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة إصابات الوباء فى إيران إلى 1.123 مليون إصابة مؤكدة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، ارتفاع حصيلة الوفيات الاجمالية جراء الإصابة بفيروس كورونا فى إيران إلى 52.670 وفاة.

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