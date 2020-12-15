خلفا لـ يوسي كوهين.. نتنياهو يقرر تعيين رئيس جديد لـ الموساد

أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر تعيين د. "سيجين" رئيس جديد لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وأوضح الإعلام العبري أن نتنياهو قرر تعيين نائب رئيس الموساد د. "سيجين" رئيسا للجهاز خلفًا لـ يوسي كوهين.

وذكر موقع "والاه" العبري أن د. "سيجين" سيحل محل الرئيس الحالي للموساد يوسي كوهين الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في يونيو. وأوضحت أن التعيين سيطرح على لجنة جولدبرج للموافقة عليه واعتماده. ورحب وزير الجيش بيني جانتس بالتعيين وقال إن "الموساد يواجه تحديات كبيرة وهامة في الحفاظ على أمن إسرائيل ومواطنيها، وأتمنى له التوفيق في منصبه".

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء جدد لأجهزة الأمن الإسرائيلية: الشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية، تضع هذه المنظمات السرية في حالة تأهب سياسيا وأمنيا، مع العلم أنه من الصعب القول إن هناك قدرا كبيرا من التقدير المتبادل بين رؤسائها"

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لديه خطط أخرى حول مستقبل قائد الشاباك، وقد يعين مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي، المقرب جدا منه، خلفا له، وبالنسبة لنتنياهو فقد يكون هذا التعيين أقل إزعاجا، وربما أراد تعيين سكرتيره العسكري السابق آيال زمير بمنصب رئيس أركان الجيش، دون أن يكون نائبا له، ما أثار انتقادات كثيرة".

ولفت إلى أنه "ما دامت الحكومة الإسرائيلية الحالية في السلطة، فسوف يتم التوصل لاتفاق مع نائب رئيس الوزراء، وزير الحرب بيني جانتس، الذي سيرغب في التأثير على من سيكون رئيس جهاز الأمن العام وقائد الأمن القومي تحت قيادته، وتأجيل القرار لفترة ولايته في نوفمبر، وحتى ذلك الوقت سوف تستمر مهمته في التحليق في الهواء، وهذا يعني أنه أمر سيئ لابن شبات، وللشاباك ولكل الإسرائيليين".