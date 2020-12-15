خطوة بخطوة.. رابط التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق " صحتي " من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj .

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، طبقا لما نشرته الوكالة الرسمية السعودية "واس" مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

مراحل الحصول على تطعيم لقاح كوورنا

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن التطعيم سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عامًا; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عامًا، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40 ، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون - بإذن الله - من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية معايير الفاعلية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

طريقة حجز موعد للحصول على تطعيم لقاح كورونا

في سياق متصل، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يشرح خطوات حجز موعد للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر تطبيق “صحتي”.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق صحتي وضع خيارًا جديدًا لحجز التطعيم، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته، وعقب ذلك تظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.













معلومات عن تطبيق صحتي:

يعد تطبيق صحتي منصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها، ويقدم تطبيق صحتي الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية، كما يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي في المملكة.

خدمات يقدمها تطبيق صحتي:

1 - حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) وتحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية.

2 - تتبع الأدوية المصروفة.

3 - استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

4 - احتساب الخطوات عن طريق الإرتباط بخدمة أبل الصحية.