لا تنسجم مع روح التحالف...أول تعليق من وزير الدفاع التركي على العقوبات الأمريكية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا قد "زعزعت" جميع مبادئ وأسس التحالف مع الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، أعرب أكار عن إدانة أنقرة "القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية"، مؤكدا أن قرار العقوبات الأمريكي "هز جميع قيم التحالف بين بلدينا".

وتابع الوزير التركي قائلا: "من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء".

وحذر أكار من أن تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لضمان دفاعها ضد التهديدات الجوية والصاروخية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على أربعة مسؤولين أتراك وإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وهي مكتب حكومي مسؤول عن تعزيز الأمن القومي وإدارة إمدادات التكنولوجيا العسكرية، بسبب شراء أنقرة لنظام الصواريخ الروسي إس-400.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن العقوبات تم فرضها وفقًا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، وهو قانون صدر عام 2017 يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري أسلحة من موسكو.

اقترح بومبيو أيضًا أن تظل تركيا "حليفا مهما وشريكا أمنيا إقليميا"، وأعرب عن أمله في أن يستمر "تاريخ التعاون المثمر في قطاع الدفاع بين البلدين منذ عقود" بمجرد إزالة تركيا لـ اس-400.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية إجراءات العقوبات، قائلة إن أنقرة "ستتخذ الخطوات اللازمة ضد هذا القرار الذي سيكون له حتما تأثير سلبي على علاقاتنا". وأضافت الوزارة أن تبرير العقوبات - أن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا للطائرات وأنظمة الدفاع الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، لا أساس له من الصحة.