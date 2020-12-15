القبة الحديدية الإسرائيلية تنجح في اعتراض صواريخ كروز

أكدت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أن منظومة القبة الحديدية اعترضت في تجربة أولى صواريخ كروز. وذكر موقع "والاه" العبري أن سلاح الجو أجرى مؤخرًا سلسلة من التجارب حيث اعترضت وحدات الدفاع الجوي الصواريخ الباليستية وتهديدات مختلفة بواسطة أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داوود معا. وقال وزير الجيش بيني جانتس: "هذا دفاع مهم ضد التهديدات القادمة من الساحتين القريبة والبعيدة".

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