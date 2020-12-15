روسيا تعلن بدء حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم، الثلاثاء، عن بدء انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

وأوضح موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 آلاف شخص حتى الآن.

وأضاف وزير الصحة الروسي، أن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، الأولوية فيها للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

وبدأت السلطات الصحية في موسكو، أمس الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

وكانت الأولية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد "كوفيد-19" لمجموعات الخطر الجديدة.

وسيكون اللقاح متاحا لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوما الماضية.