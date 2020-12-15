بسبب جماعة الإخوان| السعودية تعزل 100 إمام وخطيب من مساجد المملكة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية قرارا بعزل أكثر من 100 إمام وخطيب بمساجد المملكة، وذلك لعدم التزامهم بالتحذير والتوعية من خطر جماعة الإخوان.
ويتعلق الأمر بـ100 من الأئمة والخطباء بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأئمة في منطقة القصيم شمالي المملكة.
ورفعت الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا بطي قيد (فصل) أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح مصدر لصحيفة "الوطن" السعودية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق وأن وجه تعميما لجميع الخطباء بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول جماعة الإخوان إثارتها في المملكة.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف التعليمات الصادرة، مؤكدة وضوح سياسة المملكة مع هذه الجماعة، ومع كل من يتستر بالدين لأجل الوصول إلى أهداف وغايات سياسية ودنيوية.
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