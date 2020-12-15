بعد تعرضه لهجمة إرهابية| 7 مزايا حولت ميناء جدة السعودى لـ مركز تجارى عالمي

تتمتع المملكة العربية السعودية بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي،وتشكل منافذ حيوية مع العالــم الخارجــي، وبوابة إلى العالــم، ومحــورًا للتجــارة العالميــة على مرّ الأزمنة، مســتفيدة مــن الخصائص الفريــدة والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة.

بعد استهداف ناقلة نفط بــ ميناء جدة في المملكة العربية السعودية أمس الاثنين عبر زورق مُفخخ وتسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية ، وهو الأمر الذى أدانته مصر بشدة وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر شددت على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

يقدم موقع دوت الخليج تقريرا عن الأهمية الاقتصادية والاستثمارية لميناء جدة السعودى.

يتصدر ميناء جدة الإسلامي قائمة الموانئ السعودية في مسافنة الحاويات بنسبة 60% الأمر الذي سيحوله إلى محطة عالمية للتجارة البحرية الدولية ومركزًا مهمًا لطريق الحرير البحري "الطريق والحزام" وبذلك سيسهم في نمو الناتج المحلي للمملكة.

دشن رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب فى 15 نوفمبر من العام الحالى وصول 10 رافعات ساحة و 2 رافعات ساحلية عملاقة مصممة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية بقدرة التشغيل "عن بعد" لمناولة الحاويات وتقديم الخدمات اللوجستية بكفاءة تشغيلية عالية بشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي.

كان ذلك فى إطار عقد التشغيل والإسناد الذي أبرمته الهيئة العامة للموانئ مع المشغل الوطني والشريك الإستراتيجي "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" لتطوير أعمال المحطة، مما يسهم إلى مضاعفة الشركة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 5.2 مليون حاوية قياسية سنويًا في عام 2023م .

كما كان الشهران الماضيان (يوليو، وأغسطس) علامة بارزة في تاريخ الأرقام القياسية في حجم الحاويات المتناولة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر على مستوى المملكة، حيث ناولت 264546 حاوية قياسية في أغسطس من الشهر الحالى لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجلته مسبقًا في شهر يوليو بنسبة 4%.

كما وقعت الهيئة العامة للموانئ وقعت أكبر عقدين من عقود الإسناد التجاري بالميناء وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل مع كل من شركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات مستثمر لمنطقة الحاويات الشمالية بالميناء، وشركة موانئ دبي العالمية المحدودة للحاويات كمستثمر لمنطقة الحاويات الجنوبية بالميناء بعقد مدته 30 عامًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 9 مليارات ريال.

وستسهم هذه العقود بميناء جدة الإسلامي إلى رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 70% للمحطتين لتصل إلى 13 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030 بدلًا من 7.6 مليون حاوية قياسية يتم مناولتها في الوقت الراهن مع زيادة أرصفة الحاويات لتصل إلى 19 رصيفًا، مما يمكن الميناء لجذب المزيد من تدفقات مسافنة الحاويات ومضاعفتها لتصل إلى أربعة أضعاف حتى عام 2030 .