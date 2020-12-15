إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية فوق إقليم تيجراي

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أحمد جودة - القاهرة - استأنفت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية فوق إقليم تيجراي المضطرب، بعد توقفها إثر اندلاع معارك عنيفة في الإقليم الواقع بشمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إينا"، عن هيئة الطيران المدني الإثيوبية، أن استئناف النشاط الجوي فوق إقليم تيجراي يرجع إلى "الإنجاز الناجح لمهمة إنفاذ القانون من قبل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية".

وأضافت الوكالة: "لذلك أصبحت الرحلات الجوية الداخلية والدولية التي تعبر المجال الجوي للجزء الشمالي من إثيوبيا مفتوحة الآن للخدمات".

ويذكر أت الرحلات الجوية، توقفت فوق إقليم تيجراي، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إطلاق عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" في الرابع من نوفمبر الماضي، انتهت أواخر الشهر ذاته بسيطرة القوات الحكومية على ميكيلي عاصمة الإقليم.