هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن،يوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بانتصاره في الانتخابات، وذلك بعد فوزه في تصويت المجمع الانتخابي الذي يحدد رسميا من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
وكان الكرملين قد أعلن أن موسكو تنتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه، رغم أن دولا أخرى هنأت بايدن بفوزه في الأيام التي أعقبت انتخابات الثالث من نوفمبر.
ونقل الكرملين عن بوتن قوله في بيان، مخاطبا بايدن "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".
وأضاف الكرملين "تمنى بوتن للرئيس المنتخب كل التوفيق وعبر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكن أن تساعدا، رغم خلافاتهما، في حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الروسي يهنئ جو بايدن بالرئاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.