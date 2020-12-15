مقتل طيار بعد تحطم طائرته العسكرية فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل محلية، قال المتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية، إن الطائرة تحطمت الطائرة فى كانتال، بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة تدريب فى مدينة ترينكومالى الساحلية، موضحًا أن الطيار المتدرب كان بمفرده على متن الطائرة وقت تحطمها.
وأشار المتحدث السريلانكى إلى أنه لم يعرف على الفور سبب الحادث، إذ كانت الظروف الجوية طبيعية وقت وقوعه.
يذكر أن الطائرة المحطمة هى صينية الصنع، من طراز "بى تى 6"، وتستخدم لتدريب الطيارين الجدد.
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