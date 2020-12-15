قطر تصدر بيانًا بشأن الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط في السعودية

علقت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، على الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، ناقلة نفط قبالة ميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف أمس ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

واعتبرت الدوحة الهجوم "عملا تخريبيا منافيا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل خطير على حرية الملاحة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة".

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO)، أنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار الذي أصاب الناقلة "بي دبليو راين" المملوكة لشركة هافينا.