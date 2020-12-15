فلسطين: دور مصر مهم وبناء في إنجاز ملف المصالحة

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر، أهمية الدور المصري البناء في إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال سفير مصر لدى فلسطين طارق طايل لبحث ملف المصالحة التي تلعب مصر دورا محوريا في إنجازها.

وأضافت الوكالة أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص.

كما استعرض أبو عمرو إجراءات القيادة الفلسطينية لمواجهة تفشي وباء كورونا، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير اللقاح للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.