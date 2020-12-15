ادعاءات كاذبة وتشويه للحقائق.. سوريا تحمل بريطانيا مسئولية معاناة السوريين

أعربت سوريا، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من الادعاءات الكاذبة وتشويه الحقائق لما يسمى المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارجريفز، بخصوص الوضع الإنساني هناك.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانان"، أبدت سوريا استغرابها من النفاق وتشويه الحقائق لما يسمى المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارجريفز، بخصوص الوضع الإنساني فيها؛ مؤكدة أن بريطانيا ومسئوليها لا يمتلكون أي مصداقية في الحديث عن ذلك ويتحملون المسئولية الكاملة عن معاناة السوريين، والتي تستوجب المساءلة القانونية عن الجرائم التي اقترفوها بحقهم.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ "سانا اليوم": "لقد تجاهل المسئول البريطاني أن السبب الأساس في معاناة السوريين الراهنة يكمن في العدوان الإرهابي الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم والذي كانت بريطانيا أحد الأطراف الرئيسية المشاركة فيه من خلال دعمها اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية".

وأضاف المصدر المسئول: "وعلاوة على ذلك، فإن تجاهل الإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها وبريطانيا في مقدمتهم، والتي تؤثر على السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم وتشكل انتهاكًا سافرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق الإنسان".

وتابع: "لقد دأبت بريطانيا وبتعليمات من سيدها في البيت الأبيض على إعاقة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وإفشال أي تحرك جاد للخروج من الأزمة الراهنة وتقديمها المليارات لتشويه صورة سورية وتأجيج نيران القتل والحقد فيها ووضع العراقيل أمام إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وعودة الأمور إلى طبيعتها في سوريا".

وأشار إلى أن كل هذا "يؤكد على ذلك معارضتها وعدم المشاركة في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي، والذي كان استمرارًا لجهود الحكومة السورية لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم وتسخير جميع الإمكانيات لتأمين متطلبات العيش الكريم".